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Последняя теплая неделя осени

ИА "Метеоновости" / 12:12 Понедельник, 2 ноября



сезону теплая погода. Небольшие дожди если и пройдут, то лишь местами. Всю неделю погодные условия в средней полосе будет определять обширный антициклон, но североатлантический циклон, проходящий вдоль арктического побережья, всё же принесет небольшие дожди, но на температурном фоне его присутствие не отразится. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 5-7 градусов.



Во вторник, 3 ноября, при переменной облачности осадков не ожидается, ночью +4..+6, по области до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +8..+10, по области до +5.



Сохранится теплая погода и в среду, 4 ноября. Ночью +5..+7, по области +3..+8, днем +8..+10, по области до +5. Из-за облаков будет выглядывать солнце, существенных осадков не ожидается.



5 ноября, в четверг, по-прежнему облачно с прояснениями, местами будут приниматься небольшие дожди. Тепло. Ночью +5..+7, по области +3..+8. Днем +7..+9, по области +5..+10 градусов.



6 ноября, в пятницу, при облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди. Станет прохладнее: ночью +1..+6, днем +3..+8. Но и такие показатели превышают норму.



А уже с начала новой недели температура станет понижаться и приблизится к привычным показателям. Дождь постепенно перейдет в мокрый снег и снег. Как и положено по календарю. / meteonovosti.ru /



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