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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 2 ноября
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами густые дымки. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,0..6,7 градуса, Северном 5,3..6,4 градуса, Северо-восточном 5,2..5,8 градуса, Восточном 5,1..6,2 градуса, Юго-восточном 4,9..6,2 градуса, Южном 5,8..6,4 градуса, Юго-западном 5,5..5,9 градуса, Западном 4,9..6,4 градуса, Северо-западном 5,4..6,1 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 5,0..5,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, густые дымки, температура 5,7..6,9 градуса / meteonovosti.ru /
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