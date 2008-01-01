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Грозовые дожди на Черноморском побережье

ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 2 ноября



Средиземноморский циклон, проливший сильные дожди в Черноземье и на юге Центрального района, задел холодным фронтом Южный и Северо-Кавказский округа. Сильные дожди, до 26 мм осадков, обрушились на Карачаево-Черкесию 1 и ночью 2 ноября. Досталось Ростовской области, где гремели грозы, а количество выпавших осадков увеличилось до 16 мм. Основной удар стихии пришелся на Краснодарский край. Здесь прошли сильные грозовые дожди, выпало до 19 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 23 м/с, по свидетельствам очевидцев, наблюдался даже град. Разгул непогоды не остался без последствий: сорваны крыши домов, повалены деревья, оборвали линии электропередач.



3 ноября в Краснодарском крае в зоне действия атмосферного фронта ожидается дождливая и ветреная погода, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха днем 15..20 градусов, ночью +8..+13. / meteonovosti.ru /



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