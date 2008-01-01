

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Хабаровском крае снова снегопад

ИА "Метеоновости" / 13:29 Понедельник, 2 ноября



Всего неделю назад на Хабаровский край обрушился циклон. Прошли сильные снегопады, дул сильный порывистый ветер. После разгула стихии пришлось восстанавливать освещение и убирать с дорог упавшие деревья. На время даже перекрыли переправу Ванино-Холмск. 1 и ночью 2 ноября очередной циклон из Китая добрался до Сахалина. На острове прошли сильные дожди, выпало до 25 мм осадков. Гремели грозы, ветер в порывах достигал 23 м/с. В Хабаровском крае, за холодным фронтом, дождь в ночные часы перешел в снег, количество выпавших осадков достигло 33 мм, ветер в порывах усиливался до 21 м/с. И на достигнутом ненастный циклон не успокоится. 3 ноября в Хабаровском крае небольшой, на севере и в центральных районах умеренный снег, мокрый снег. Ночью -2..-7, днем 0..+5. В северных районах снег, местами сильный, метель, ветер в порывах до 19-24 м/с. Ночью 0..-5, при прояснениях до -12 градусов, днем -4..+1, местами -9..-14 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



