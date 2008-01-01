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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Вторник, 3 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.



По медицинской оценке, погода в столичном мегаполисе будет с биотропным эффектом из-за повышенного атмосферного давления, что может сказываться на самочувствии метеозависимых людей. Наиболее уязвимы те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями (особенно с артериальной гипертонией, гипотонией, нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью сердца и др.), частыми приступами мигрени, вегетативными нарушениями, психологическими расстройствами. Необходимо контролировать артериальное давление и не допускать резких его колебаний, принимать назначенные врачом лекарственные препараты, нормализовать режим труда и отдыха. Помогут и различные домашние методы (контрастный душ с небольшой разницей температуры, и завершать процедуру следует теплой водой, можно делать самомассаж шейного отдела позвоночника, полезна и дыхательная гимнастика). / meteonovosti.ru /



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