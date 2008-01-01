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Ураган " ETA" угрожает Гондурасу

ИА "Метеоновости" / 09:27 Вторник, 3 ноября



В Гондурасе объявлена тревога из-за надвигающегося урагана "ETA". 3 ноября ураган "ETA" достигнет берегов Никарагуа, а затем повернет на север и достигнет территории Гондураса. 4 ноября скорость ветра достигнет разрушительной силы 70м/с, порывы ветра 85м/с. Вечером 4 ноября ураган выйдет на сушу и ослабеет, скорость ветра уменьшится до 45м/с.



Кроме сильного ветра опасность будут представлять сильные дождь, за сутки может выпасть до 100 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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