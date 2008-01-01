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Ноябрь в Черноземье начался с рекордных осадков

ИА "Метеоновости" / 09:41 Вторник, 3 ноября



1 ноября погоду на Черноземье определяли атмосферные фронты южного циклона. Он отметился дождями, местами сильными. Наиболее сильные ливни прошли в ночь на 1 ноября. В Курске за сутки выпало 21,0 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Прежний рекорд с количеством осадков 10,2 мм остался в 1989 году. В Воронеже за 1 октября выпало 18,8 мм, при прежнем рекорде 12,4 мм в 1990 году.



Дожди на Черноземье продолжились и 2 ноября. В результате за первые двое суток месяца местами выпало более половины месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /



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