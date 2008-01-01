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Новости погоды


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В Приморье ночи становятся морозными


ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 3 ноября

  В Приморье выходные прошли в теплом секторе циклона, перемешавшегося из Китая на Амурскую область. Суббота была теплой, воскресенье - еще теплее, но при прохождении связанных с циклоном атмосферных фронтов жителям пришлось мириться с дождями. А в ночь на понедельник в тыловой части циклона местами прояснилось и начали прихватывать заморозки, лишь на побережье температура удержалась в красном секторе шкалы.

До середины недели циклон будет кружить над Охотским морем, сохраняя в Приморье холодную и ветреную погоду, возможны кратковременные осадки в виде снега. Местами ночи станут морозными, температура понизится до -9..-12, да и днем на тепло рассчитывать не приходится, +1..+6, на севере - около нуля. Во второй половине недели под влиянием гребня антициклона с запада погода улучшится, днем станет заметно теплее, ночью -3..-8, в горах до -13. / meteonovosti.ru /
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