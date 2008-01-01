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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:52 Вторник, 3 ноября

  В Москве и области станет еще теплее. Среднесуточная температура превысит привычные показатели на 7 градусов. Днем термометры покажут +8..+10 градусов, но до рекордного показателя очень далеко. Так и останется в прошлом рекорд 1938 года, когда воздух днем прогрелся до 12,5 градуса. Не обновится и антирекорд 1914 года. Под утро 3 ноября морозы окрепли до -22,4 градуса, что даже зимой бывает не часто.

В 1934 году 3 ноября в Москве выпало 18,1 мм осадков при месячной норме 58 мм. В 1983 году можно было наблюдать редкое явление для этого времени - грозу, также этот день выдался ветреным.

В прошлом, 2019 году, ночью в столице было холодно, 1,7 градуса, днем температура повысилась до 3,3, а среднесуточное значение на градус превысило норму. Отмечались небольшие осадки, в виде мокрого снега и дождя выпало до 3 мм влаги. / meteonovosti.ru /
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