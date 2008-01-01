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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 3 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода, местами морось, дымки. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,6..7,7 градуса, Северном 6,5..7,2 градуса, Северо-восточном 6,4..7,0 градуса, Восточном 6,2..7,0 градуса, Юго-восточном 5,5..6,8 градуса, Южном 6,1..7,1 градуса, Юго-западном 5,9..6,4 градуса, Западном 6,2..7,3 градуса, Северо-западном 6,5..6,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 6,4..6,5 градуса, на территории Новой Москвы местами морось, дымка, температура 5,9..6,6 градуса / meteonovosti.ru /



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