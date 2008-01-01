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Новости погоды


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Активный циклон портит погоду на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 13:03 Вторник, 3 ноября

  В Дальневосточном регионе погода неспокойная. Здесь уже который день не прекращаются осадки, дует резкий порывистый ветер. Виной тому - обширный циклонический вихрь, пришедший из Китая и занявший акваторию Охотского моря. Центр циклона расположился над Шантарскими островами, атмосферные фронты вытянулись от Амурской области до Камчатки. В такой ситуации без осадков и ветра не обходится. 2 и ночью 3 ноября на севере Хабаровского края прошли сильные осадки. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 31 мм влаги. Мела метель, ветер в порывах усиливался до 19 м/с. Ночью 3 ноября ветер в порывах до 23 м/с бушевал в Приморском крае и на юге Камчатки. На побережье Магаданской области порывы достигали штормовой силы, 28 м/с, на Чукотке ветер был послабее, до 26 м/с. А на юг Курильской гряды атмосферные фронты принесли проливной дождь. Количество выпавших осадков достигло 28 мм.

На достигнутом ненастный циклон не успокоится. Циклон углубится за счет слияния с другим циклоном, идущим вдоль Курильской гряды со стороны Японии. 3 и 4 ноября снова непогода. В Магаданской области и на севере Хабаровского края сильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер, метель. На севере Чукотки ветер в порывах достигнет ураганной силы, до 33 м/с в порывах, в континентальных районах пройдет снег, местами сильный, при порывистом ветре (до 25-30 м/с) разыграются метели, непогода будет бушевать на полуострове до 6 ноября. Сильные осадки и порывистый ветер ожидаются на Камчатке и на островах. На улучшение погоды жителям Дальневосточного региона можно рассчитывать лишь к выходным дням. / meteonovosti.ru /
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