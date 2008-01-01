Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
3 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Среднюю Азию зима не торопится


ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 3 ноября

  Антициклон обеспечивает малооблачной и теплой погодой страны Средней Азии. Распространяется его влияние на Поволжье и Южный Урал, где температура воздуха превышает привычные значения на 5-7, а на западе и северо-западе аномалия температуры достигает 10 градусов. 2 ноября снова поступили данные о температурных рекордах. До 20,6 градусов прогрелся воздух в Кульсарах, ранее, в 1961 году, термометры показали 18,9 градуса. В Атырау воздух прогрелся до 19,7 градуса, позади остался рекорд 1955 года. В Жанауштогане 19,1, в Темире 16,2 градуса. Очень теплая погода стоит в Туркменистане, здесь температура воздуха выше привычных значений на 8-10 градусов, днем воздух прогревается до 23-24 градусов. Значения не рекордные, хотя и высокие для начала ноября.

В ближайшие дни на западе Казахстана, в Туркменистане и в Узбекистане сохранится аномально теплая погода, а в центральных районах Казахстана температура воздуха понизится и придет в соответствие с климатической нормой. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+8
Ср.
4 ноя.
+10
Чт.
5 ноя.
+9
Пт.
6 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Тете		 -33
Томпо

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100