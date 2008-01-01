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В Среднюю Азию зима не торопится

ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 3 ноября



Антициклон обеспечивает малооблачной и теплой погодой страны Средней Азии. Распространяется его влияние на Поволжье и Южный Урал, где температура воздуха превышает привычные значения на 5-7, а на западе и северо-западе аномалия температуры достигает 10 градусов. 2 ноября снова поступили данные о температурных рекордах. До 20,6 градусов прогрелся воздух в Кульсарах, ранее, в 1961 году, термометры показали 18,9 градуса. В Атырау воздух прогрелся до 19,7 градуса, позади остался рекорд 1955 года. В Жанауштогане 19,1, в Темире 16,2 градуса. Очень теплая погода стоит в Туркменистане, здесь температура воздуха выше привычных значений на 8-10 градусов, днем воздух прогревается до 23-24 градусов. Значения не рекордные, хотя и высокие для начала ноября.



В ближайшие дни на западе Казахстана, в Туркменистане и в Узбекистане сохранится аномально теплая погода, а в центральных районах Казахстана температура воздуха понизится и придет в соответствие с климатической нормой. / meteonovosti.ru /



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