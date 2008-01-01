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В Краснодарском крае погода меняется

ИА "Метеоновости" / 13:48 Вторник, 3 ноября



Атмосферные фронты циклона, кружившего над Восточной Украиной, постарались на славу. Холодный фронт пересекал Краснодарский край и Карачаево-Черкесскую Республику 2 и ночью 3 ноября. Дул порывистый ветер, шли дожди. В отдельных районах дожди были сильными. До 25 мм влаги выпало в Краснодарском крае и до 30 мм осадков - в Карачаево-Черкесии.



4 ноября атмосферное давление в регионе начнет расти, существенных осадков не ожидается, но усилится ветер, до 13-18 м/с. А в районе Новороссийска начнется бора - явление, характерное для холодного сезона. Ветер в порывах достигнет 20-25 м/с. Но по-прежнему тепло. В ночные часы 9..14 градусов, днем 18..23. Это выше привычных значений на 4-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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