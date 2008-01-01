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Европа "греется" в теплом секторе циклона

ИА "Метеоновости" / 14:05 Вторник, 3 ноября



Аномально теплая погода сохраняется в большинстве стран Европы. Температура воздуха превышает привычные значения на 5-7 градусов, данные о многочисленных температурных рекордах поступают из стран Скандинавии и Бенилюкса, из Германии, Франции, Испании. На юг Европы тепло поступает с Африканского континента, а северные районы оказались в теплом секторе очередного атлантического циклона. Абсолютным рекордсменом 2 ноября стала испанская температуры, где воздух прогрелся до 27,6 градуса. В Швейцарии рекорды скромнее, 22,5 градуса в Базеле, 22,1 градуса в Женеве. В Женеве рекорд держался с 1924 года (21,5 градуса). Наибольшее количество рекордов, 16, в Германии. Температура воздуха от 22,3 градуса во Франкфурте-на-Майне до 18,9 градуса в Шверине. В Норвегии до 14,4 градуса прогрелся воздух в Осло, а в шведском Норрчёпинге термометры показали 15,9 градуса.



По прогнозам синоптиков, аномально теплая погода задержится в Европе еще на несколько дней. / meteonovosti.ru /



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