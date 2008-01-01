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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:19 Среда, 4 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в столице приятная, воздух прогреется днем до 8-9 градусов, чаще будет проглядывать солнце. Атмосферное давление останется на повышенном фоне, кислородный режим благоприятный.

Для большинства людей, в том числе и метеозависимых, такие внешние условия являются комфортными, что следует использовать для укрепления здоровья, иммунитета. Полезны пешие прогулки в лесопарковых зонах, занятия спортом, дыхательной гимнастикой на свежем воздухе.

Метеопатические реакции и симптомы недомогания (головные боли и усиление приступов мигрени, резкие "скачки" артериального давления, боли в области сердца и головные боли, чувство тревоги и дискомфорта), что может быть связано с высоким атмосферным давлением. Следует контролировать артериальное давление и своевременно принимать рекомендованные врачом гипотензивные препаратов, не терпеть болевые симптомы, купировать с помощью лекарств, а также применять домашние средства.

Геомагнитный фон 4 ноября спокойный. / meteonovosti.ru /
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