Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:32 Среда, 4 ноября

  Аномально теплая погода сохраняется в Москве и области. Среднесуточная температура превысит привычные показатели на 6-7 градусов. Днем термометры покажут +8..+10 градусов, однако рекорд обновлен не будет. До 11,9 градуса прогрелся воздух 4 ноября 1938 года. Рекорд холода так и останется за 1882 годом, когда под утро трещали морозы до -16 градусов. Даже для зимы это очень холодно.

В 1952 году 2 ноября в Москве прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало 19,4 мм влаги при месячной норме 58 мм. В 1969 и в 1982 гг. можно было наблюдать редкое явление для этого времени - грозу. В 1970 году над столицей сгущались туманы, а в 1997 году выпала снежная крупа.

В прошлом, 2019 году, день был теплым. Среднесуточная температура превысила норму на 5,5 градуса. Ночью термометры показали +3,3 градуса, днем температура повысилась до 8,7. Отмечались небольшие дожди, выпало до 1,4 мм влаги. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Ср.
4 ноя.
+10
Чт.
5 ноя.
+9
Пт.
6 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -34
Доусон

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Гуанчжоу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100