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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:32 Среда, 4 ноября



Аномально теплая погода сохраняется в Москве и области. Среднесуточная температура превысит привычные показатели на 6-7 градусов. Днем термометры покажут +8..+10 градусов, однако рекорд обновлен не будет. До 11,9 градуса прогрелся воздух 4 ноября 1938 года. Рекорд холода так и останется за 1882 годом, когда под утро трещали морозы до -16 градусов. Даже для зимы это очень холодно.



В 1952 году 2 ноября в Москве прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало 19,4 мм влаги при месячной норме 58 мм. В 1969 и в 1982 гг. можно было наблюдать редкое явление для этого времени - грозу. В 1970 году над столицей сгущались туманы, а в 1997 году выпала снежная крупа.



В прошлом, 2019 году, день был теплым. Среднесуточная температура превысила норму на 5,5 градуса. Ночью термометры показали +3,3 градуса, днем температура повысилась до 8,7. Отмечались небольшие дожди, выпало до 1,4 мм влаги. / meteonovosti.ru /



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