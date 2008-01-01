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Октябрь выдался теплым на всей территории России

ИА "Метеоновости" / 10:31 Среда, 4 ноября



Метеоновости уже сообщали, что в Москве октябрь 2020 года оказался самым теплым за весь период инструментальных наблюдений, проводимых над погодой с 1879 года. Средняя месячная температура составила +9.2 градуса, что на 4.1 градуса выше нормы.



Санкт-Петербург по теплу недалеко ушел от Москвы, в городе на Неве средняя температура октября оказалась +9.1 градуса.



Но не только столицы отличились аномальным теплом. Почти на всей территории России центральный месяц осени был теплее обычного. И лишь на крайнем юге Сибири средняя температура соответствовала норме. Самые большие температурные аномалии сформировались на крайнем севере Сибири и Дальнего Востока. Так, в самом северном материковом пункте Евразии, Азии и России, на мысе Челюскина, средняя за месяц температура почти на 10 градусов (9.9) превысила норму.



На европейской территории распределение температурных аномалий было более классическим: в северной половине превышение температуры составило 2-3 градуса, а в южной половине - 4-5 градусов.



Самая высокая абсолютная температура октября зарегистрирована в Сочи, +19.4 градуса, а самым холодным местом остается Оймякон со среднемесячной температурой -10.4 градуса. / meteonovosti.ru /



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