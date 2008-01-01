Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
4 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное тепло на европейском северо-западе


ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 4 ноября

  С первых дней ноября активизировались североатлантические циклоны. Продвигаясь по арктическим морям с запада на восток они несут заметное ухудшение погоды в северной половине европейской России. И все же в большей степени влияют на погоду крайних северо-западных территорий, оказавшихся первыми на пути вихрей. В минувшие сутки циклон с центром над Гренландским морем, принес сильные дожди в Мурманскую и в Архангельскую области, местами выпало более 20 мм осадков. дожди сопровождались усилением ветра, в Ненецком автономном округе до штормовой силы.

Но помимо комплекса неблагоприятной погоды, циклон с юго-западными и западными ветрами поставлял очень теплый воздух. Среднесуточная температура в этих районах на 8, а местами и более градусов, опережала норму.

В Карелии в ряде пунктов были отмечены первые ноябрьские температурные рекорды.

Так в селе Реболы температура повысилась до +8.8 градуса, оставив предыдущий рекорд, +8.6, в 1961 году.

В городе Сортавала было еще тепле, +12.1, что на 1.7 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1984 года.

До конца недели аномально теплая погода на северо-западе сохранится. И лишь в начале следующей недели, уже в тыловой части циклона, температура понизится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Ср.
4 ноя.
+10
Чт.
5 ноя.
+9
Пт.
6 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -34
Доусон

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Гуанчжоу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100