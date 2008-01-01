

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное тепло на европейском северо-западе

ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 4 ноября



С первых дней ноября активизировались североатлантические циклоны. Продвигаясь по арктическим морям с запада на восток они несут заметное ухудшение погоды в северной половине европейской России. И все же в большей степени влияют на погоду крайних северо-западных территорий, оказавшихся первыми на пути вихрей. В минувшие сутки циклон с центром над Гренландским морем, принес сильные дожди в Мурманскую и в Архангельскую области, местами выпало более 20 мм осадков. дожди сопровождались усилением ветра, в Ненецком автономном округе до штормовой силы.



Но помимо комплекса неблагоприятной погоды, циклон с юго-западными и западными ветрами поставлял очень теплый воздух. Среднесуточная температура в этих районах на 8, а местами и более градусов, опережала норму.



В Карелии в ряде пунктов были отмечены первые ноябрьские температурные рекорды.



Так в селе Реболы температура повысилась до +8.8 градуса, оставив предыдущий рекорд, +8.6, в 1961 году.



В городе Сортавала было еще тепле, +12.1, что на 1.7 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1984 года.



До конца недели аномально теплая погода на северо-западе сохранится. И лишь в начале следующей недели, уже в тыловой части циклона, температура понизится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



