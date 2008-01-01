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Самая неблагоприятная погода - на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 4 ноября
В День народного единства погоду в большинстве районов России определяют антициклоны. Самый обширный из них раскинулся от южного побережья Балтийского моря до Енисея. В поле повышенного атмосферного давления и континентальные районы Дальнего Востока, а также Чукотка. И лишь крайние северо-западные районы России и крайние восточные - во власти циклонических вихрей.
Самым активным остается дальневосточный циклон. Его центр в минувшие сутки кружил над Охотским морем, и на территории, примыкающей к акватории моря, была самая неблагоприятная погода. В Магаданской области шли сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, в Хабаровском крае сыпал снег вперемежку с мокрым снегом. Север Курильской гряды заливали дожди. Но самыми обильными осадки отмечались на юге Камчатского края. Сильный дождь добавил в ноябрьскую копилку осадков сразу 68 мм, а ветер на побережье усиливался до 33 м/с.
Сегодня и в четверг циклон остается полноправным хозяином погоды на востоке России.
А уже в пятницу он приблизится к восточному побережью Чукотки, увлекая за собой и зону ненастья. В Чукотском а.о. пройдут снегопады, прошумят метели при ветре до 30 м/с. / meteonovosti.ru /
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