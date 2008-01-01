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Новости погоды


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Российские сугробы подрастают


ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 4 ноября

  Несмотря на аномально теплую погоду, наблюдающуюся на территории России в текущем осеннем сезоне, снегом укрыта ее большая часть.

За Уралом снег лежит почти на всей территории, его нет лишь на юге Приморского края. В южных районах его высота невелика, от 1 до 5 см, местами в Приамурье до 9 см, а в северной половине Сибири и Дальнего Востока высота сугробов значительно выше. Самые высокие сугробы в России на сегодняшний день - на севере Хабаровского края, где они достигли 52 см.

Ненамного ниже они на севере Красноярского края: в районе Норильска - 40-47 см.

На Урале снежный покров отмечается лишь в северных районах, на Среднем Урале снег лежит не повсеместно, а на Южном Урале устойчивый снежный покров отсутствует.

На европейской территории под снегом Республика Коми, на севере Республики высота сугробов подросла до 19 см, а также Пермский край, Кировская область и Удмуртия, где высота снежного покрова невелика, от 2 до 6 см. Хотя к концу октября, согласно климатическим данным, на территории севернее 55o с.ш. снежный покров уже устанавливается. / meteonovosti.ru /
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