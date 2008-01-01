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Прошедший месяц не поскупился на дожди в Приамурье

ИА "Метеоновости" / 13:18 Среда, 4 ноября



Из-за активности циклонов, смещающихся вдоль Амура, осень текущего года в Забайкальском крае, Амурской области, центральных и южных районах Хабаровского края отличилась обилием осадков.



Уже в сентябре норма по осадкам в этих районах была перевыполнена, а в Амурской области выпало доже две месячных нормы осадков.



Октябрь продолжил заливать дождями, которые уже переходили в мокрый снег и снег, территорию близ Амура. На юге Амурской области и Хабаровского края выпало более двух месячных норм осадков, а на юге Забайкальского края осадков выпало 320% от нормы. Забайкальский край оказался самым "влажным" районом в октябре на территории России.



А вот Поволжье в октябре испытывало явный дефицит небесной влаги. И если в Среднем Поволжье осадки , хотя и в небольшом количестве все же выпадали, то в низовье Волги дожди шли кране редко, а в Астрахани за весь месяц не упало ни капли дождя. / meteonovosti.ru /



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