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Новости погоды


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Погодные перспективы в Приволжье


ИА "Метеоновости" / 19:34 Среда, 4 ноября

  Приволжский федеральный округ находится под влиянием гребня антициклона. Но на календаре ноябрь, как известно, антициклоны глубокой осенью далеко не всегда радуют солнечным светом теплом. Ночи по-прежнему холодные, заморозки охватили почти всю территорию Предуралья, местами воздух выхолаживался до -5..-7 градусов. На севере округа не только ночью, но и днем термометры показывали небольшой "минус". Некоторые районы окутала пелена плотного тумана с видимостью 100-200 метров.

Атмосферная ситуация над северной частью Европейской России начинает меняться, под напором глубокого циклона с Северной Атлантики антициклону придется потеснится. Во второй половине недели в Приволжье станет ветрено, при прохождении атмосферных фронтов будут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. В связи с преобладанием облачной погоды территория ночных "минусов" сократится до отдельных районов. Но на потепление днем рассчитывать не приходится, преобладающая температура +1..+6, и только на самом юге до +10. / meteonovosti.ru /
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