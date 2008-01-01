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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:55 Четверг, 5 ноября

  Предстоящим днём, несмотря на проходящий через территорию Московии холодный атмосферный фронт, тепло пока не покинет столичный регион, температура еще остается выше климатической нормы.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 5 ноября воздух в Москве прогреется до 7..9 градусов, по области до 5..10. Облачно и местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление пойдёт на спад, но останется повышенным. Это спастический тип погоды, неблагоприятный для метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами. Рекомендуется внимательнее относиться к самочувствию, своевременно принимать лекарственные средства, назначенные врачом, нормализовать режим труда и отдыха.

Геомагнитный фон 5 ноября спокойный. / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+7
Чт.
5 ноя.
+9
Пт.
6 ноя.
+8
Сб.
7 ноя.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Клонкарри		 -34
Доусон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Помона

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