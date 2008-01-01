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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:20 Четверг, 5 ноября
Ноябрь завершает осенний сезон, но пока это подтверждает лишь календарь. А погода с ним мириться не хочет. Первая пятидневка продолжает теплую традицию, установившуюся текущей осенью.
Вот и сегодня максимальная температура в Москве устремится к отметке в +10 градусов, а ее среднесуточное значение ожидается на 6 градусов выше нормы. Но рекорда температуре не достичь, поскольку в первой декаде ноября они все превышают десятиградусную отметку. 5 числа самая высокая температура (+12.9) отмечалась в прошлом, 2019 году. А суровые морозы в это время были более ста лет тому назад. В 1882 году под утро 5 ноября зарегистрировано -20 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день. Сильными осадками отметился этот день в 1969 году, на московскую землю выпало 14 мм, почти четверть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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