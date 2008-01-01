Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
5 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:20 Четверг, 5 ноября

  Ноябрь завершает осенний сезон, но пока это подтверждает лишь календарь. А погода с ним мириться не хочет. Первая пятидневка продолжает теплую традицию, установившуюся текущей осенью.

Вот и сегодня максимальная температура в Москве устремится к отметке в +10 градусов, а ее среднесуточное значение ожидается на 6 градусов выше нормы. Но рекорда температуре не достичь, поскольку в первой декаде ноября они все превышают десятиградусную отметку. 5 числа самая высокая температура (+12.9) отмечалась в прошлом, 2019 году. А суровые морозы в это время были более ста лет тому назад. В 1882 году под утро 5 ноября зарегистрировано -20 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день. Сильными осадками отметился этот день в 1969 году, на московскую землю выпало 14 мм, почти четверть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Чт.
5 ноя.
+9
Пт.
6 ноя.
+8
Сб.
7 ноя.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -37
Доусон

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Ухань

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100