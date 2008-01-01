|
|
|
Новости погоды
Разрушительный ураган "ETA"
ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 5 ноября
Ураган "ETA" обрушился на северо-восток Никарагуа. Он вышел на сушу к югу от города Пуэрто-Кабесас и движется на запад со скоростью 7 км/ч. Скорость ветра в урагане достигала 60 м/с (220 км/ч).
Предупреждение об урагане продолжает действовать в районе от центральной части побережья Никарагуа до границы с Гондурасом, где также бушует стихия. Проливные дожди ожидаются в нескольких странах Центральной Америки. За сутки местами в Гондурасе выпало более 350 мм осадков. В странах центральной Америки наблюдались разрушительные оползни и наводнения.
5 ноября, выйдя на сушу, ураган "ETA ослабел до стадии тропической депрессии, но после 7 ноября он пополнится энергией теплого Карибского моря и вновь усилится до стадии тропического циклона. Скорость ветра возрастет до 27м/с, порывы до 33м/с. И далее он двинется на север Кубы. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.