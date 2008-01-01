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Разрушительный ураган "ETA"

ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 5 ноября



Ураган "ETA" обрушился на северо-восток Никарагуа. Он вышел на сушу к югу от города Пуэрто-Кабесас и движется на запад со скоростью 7 км/ч. Скорость ветра в урагане достигала 60 м/с (220 км/ч).



Предупреждение об урагане продолжает действовать в районе от центральной части побережья Никарагуа до границы с Гондурасом, где также бушует стихия. Проливные дожди ожидаются в нескольких странах Центральной Америки. За сутки местами в Гондурасе выпало более 350 мм осадков. В странах центральной Америки наблюдались разрушительные оползни и наводнения.



5 ноября, выйдя на сушу, ураган "ETA ослабел до стадии тропической депрессии, но после 7 ноября он пополнится энергией теплого Карибского моря и вновь усилится до стадии тропического циклона. Скорость ветра возрастет до 27м/с, порывы до 33м/с. И далее он двинется на север Кубы. / meteonovosti.ru /



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