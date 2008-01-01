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В выходные Москва распрощается с теплом
ИА "Метеоновости" / 13:04 Четверг, 5 ноября
Жителям столичного региона предстоит насладиться последними теплыми днями. Особенно приятно, что они придутся на выходные. С началом следующей недели температура воздуха станет понижаться, чтобы к середине месяца уйти в "минуса"
В пятницу и в выходные дни погоду в столичном регионе будет определять северо-восточная периферия антициклона с Западной Европы. В облаках станут появляться просветы, местами возможен небольшой дождь.
В пятницу минимальная температура в городе 4..6, по области 1..6. Днем станет теплее, в Москве 6..8 градусов, по области 3..8. Средняя суточная температура воздуха превысит норму градусов на 5. Днем станет усиливаться северо-западный ветер, порывы могут достигнуть 12-17м/с.
В выходные дни ветреная погода сохранится, но станет теплее: минимальная температура в Москве 6..8 градусов, по области 3..8, днем температура в городе повысится до 8..10 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-8 градусов и будет соответствовать началу октября.
И это будет последним подарком нынешней очень теплой осени. / meteonovosti.ru /
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