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Рекордное тепло скоро покинет север России

ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 5 ноября



4 ноября северные области Европейской России оказались в теплой воздушной массе. В ряде городов в этот день перекрывались рекорды максимальной температуры воздуха. Так в Архангельске воздух прогрелся до 7,9 градуса, против прежнего рекорда 7,7 градуса в 1929 году. В Печере температура повысилась до 6,3 градуса, сто выше рекорда 2005 года с температурой 5,4 градуса. Рекордно тепло было в Койнасе и Усть-Цильме.



В пятницу тепло на севере еще сохранится, а в выходные север Европейской России окажется в тылу циклона с Новой Земли, здесь похолодает местами градусов на 5, и закружит снежок. В Архангельской области пройдут осадки в виде мокрого снега. / meteonovosti.ru /



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