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Петропавловск-Камчатский залили дожди

ИА "Метеоновости" / 14:04 Четверг, 5 ноября



4 ноября Камчатка оказалась во власти очень глубокого циклона. Он поливал полуостров дождями, в Петропавловске Камчатском выпало рекордное количество осадков, 71 мм. Прежний рекорд с количеством осадков 68 мм остался в 2008 году.



В итоге за первую пятидневку ноября на город вылилось более половины месячной нормы осадков.



В ближайшие сутки дожди на Камчатке сменятся осадками в виде мокрого снега, а на севере - снега. / meteonovosti.ru /



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