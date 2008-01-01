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Новости погоды
Петропавловск-Камчатский залили дожди
ИА "Метеоновости" / 14:04 Четверг, 5 ноября
4 ноября Камчатка оказалась во власти очень глубокого циклона. Он поливал полуостров дождями, в Петропавловске Камчатском выпало рекордное количество осадков, 71 мм. Прежний рекорд с количеством осадков 68 мм остался в 2008 году.
В итоге за первую пятидневку ноября на город вылилось более половины месячной нормы осадков.
В ближайшие сутки дожди на Камчатке сменятся осадками в виде мокрого снега, а на севере - снега. / meteonovosti.ru /
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