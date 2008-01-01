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В Новороссийске сезон боры

ИА "Метеоновости" / 14:14 Четверг, 5 ноября



В Краснодарском крае погода спокойная, несмотря на то, что антициклон покидает эту территорию, циклон и его атмосферные фронты пока не добрались до Черноморского побережья. Но такая синоптическая ситуация в холодное время года благоприятна для возникновения боры - сильного северо-восточного ветра, дующего с гор. Этому явлению подвержен участок побережья от Анапы до Геленджика. Но самые сильные ветры бывают именно в Новороссийске. Случалось, что ветер достигал ураганной силы, чаще всего это бывает в антициклоне. Но 4 и ночью 5 ноября в районе Новороссийска порывы ветра не превышали 25 м/с. 6 ноября ветреная погода на черноморском побережье сохранится. Порывы ветра 12-17 м/с. В районе Новороссийска бора сохраняется, но не усиливается, ветер в порывах до 20-25 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью 10..15 градусов, днем 15..20, из-за ветра покажется, что холоднее. К выходным бора немного ослабеет, но и температура воздуха понизится до 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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