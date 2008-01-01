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Новости погоды


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Хакасию заметает снегом


ИА "Метеоновости" / 15:40 Четверг, 5 ноября

  Активный циклонический вихрь с центром над Эвенкией не оставляет без внимания и южные районы Сибири. На юге Красноярского края 4 ноября прошли сильные осадки, в виде снега и мокрого снега выпало до 16 мм влаги. Мокрый снег налипал на провода и деревья, а также на заборы и постройки. Диаметр отложений в Минусинске достиг 28 мм. А в Хакасии 4 и ночью 5 ноября бушевала непогода. Прошел снег, при штормовом ветре разыгралась метель. На станции Ненастная порывы достигали 31 м/с. И в ближайшие дни погода не улучшится. Циклон и его атмосферные фронты посыплют Хакасию снегом, а из-за соседства с антициклоном снова штормовой ветер. 6 ноября пройдет снег, ночью местами сильный, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер в порывах 15-20 м/с, ночью до 25-30 м/с, метели. Температура ночью около нуля, местами до -10. Днем +2..+7, местами до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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