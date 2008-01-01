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Новости погоды


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На Дальнем Востоке бушуют ветра


ИА "Метеоновости" / 16:32 Четверг, 5 ноября

  Южный циклон с центром над Камчаткой в минувший день, 4 ноября, портил погоду на побережье Охотского моря. В южных районах Магаданской области держалась очень теплая погода, днем 0..+5 градусов, что существенно выше нормы. Циклон принес сюда проливные дожди, выпало до 25 мм осадков и порывистый ветер. Но уже 5 ноября, в тыловой части циклона, заметно похолодало, дожди сменились снегопадами. 4 и ночью 5 ноября бушевали ветра на Сахалине (до 25 м/с) и на Курильских островах (25-30 м/с). В Хабаровском крае мели метели при ветре до 21 м/с.

6 ноября циклон утратит былую мощь. Осадки в его владениях уже не столь интенсивные, да и ветер заметно ослабеет. Температура воздуха понизится. Но по-прежнему будет превышать норму на 2-3 градуса. Лишь на побережье Магаданской области ожидается температура на пару градусов ниже привычных значений. / meteonovosti.ru /
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