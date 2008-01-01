|
|
|
Новости погоды
Ливни и грозы на юге Испании
ИА "Метеоновости" / 16:55 Четверг, 5 ноября
В ночь на 5 ноября Испания оказалась в зоне атмосферных фронтов циклона с центром над Гибралтаром. На юге Испании прошли дожди, местами сильные. В Севильи выпало 23 мм осадков, в Валенсии до 67 мм. Дожди сопровождались грозой, местами порывы ветра достигали 22м/с. Днем 5 ноября дожди продолжились.
В ближайшие сутки центр циклона сместится на север Италии, дожди в Испании пойдут на убыль, и ветер стихнет. А Италию ожидают ненастные выходные дни. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.