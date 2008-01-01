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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Пятница, 6 ноября



Предстоящим днем Москва и Московская область окажутся под влиянием циклона. При облачной погоде с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. . Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погода будет облачная и ветреная, колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода ниже климатической нормы.



Для метеозависимых людей такие внешние условия могут стать причиной погодообусловленных обострений заболеваний суставов, органов дыхания, а также такая погода повышает риск роста простудных и острых респираторных заболеваний. Следует избегать переохлаждений, а профилактический прием лекарств назначенных врачом обязателен.



Геомагнитный фон 6 ноября спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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