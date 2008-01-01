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Красноярск засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 09:37 Пятница, 6 ноября



5 ноября и в ночь на 6 ноября погоду в Красноярском крае определяли атмосферные фронты циклона, который кружил над югом Эвенкии. На фронтах лепил снег, местами сильный, порывы ветра превышали 20м/с. В Красноярске за сутки 5 ноября выпало 18 мм осадков в виде мокрого снега и снега. И это стало новым суточным рекордом для 5 ноября, против прежнего в 16,0 мм в далеком 1964 году.



За этот период высота снежного покрова в городе выросла, утром 4 ноября на станции Красноярск, опытное поле, было 4 см снега, а к утру 6 ноября стало 13 см. И город встал в пробках.



В ближайшие сутки в центральных районах Красноярского края ночью снег различной интенсивности, днем мокрый снег, местами переходящий в дождь. Температура воздуха ночью -3..-8 градусов, местами -13..-18, днем +3..+8, местами на севере 0..-5. на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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