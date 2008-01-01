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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 6 ноября

  Ноябрь - пора предзимья. Однако в столичном регионе пока ничто не напоминает о приближающейся зиме. Температура воздуха больше соответствует середине октября, да и снега пока нет.

Сегодня днем воздух в столице прогреется до +6..+8 градусов. Это выше нормы на 5-6 градусов, но далеко не рекорд. Недостижимый рекорд, +16,2 градуса, останется в 2013 году. И это рекорд не только для 6 ноября, но и для всего месяца. Суровые морозы в это время были более ста лет тому назад. В 1888 году под утро 6 ноября столбики термометров опустились до отметки -15,9 градуса, с тех пор таких холодов в это время не было. Сильными дождями отметился этот день в 2012 году, на московскую землю выпало 26 мм осадков при месячной норме 58 мм.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха превышала норму почти на 10 градусов, ночью +9,4 градуса, днем +11,1, прошел дождь, выпало до 7 мм влаги. / meteonovosti.ru /
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