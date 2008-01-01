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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге разбушевался ветер


ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 6 ноября

  5 ноября в Санкт-Петербурге было объявлено штормовое предупреждение об усилении на акватории восточной части Финского залива западного, северо-западного ветра в порывах до 20-25 м/с. Днем вода стала подниматься в Неве в районе Горного института и в устье реки Смоленка. К вечеру в связи с угрозой наводнения затворы Комплекса защитных сооружений были закрыты, временно остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Усиление барических градиентов и штормовой ветер принес перемещающийся на территорию Европейской России обширный циклон с Атлантики. Но атмосферный вихрь продолжает двигаться на восток. В выходные ветер заметно ослабеет, но местами все же возможны порывы до сильного. Погода будет облачной с прояснениями, в субботу без осадков, ночью +6..+8, днем около +10. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь, тепло начнет покидать регион - ночью в Северной столице +1..+4, днем + 5..+7. / meteonovosti.ru /
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