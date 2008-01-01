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Новости погоды


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Циклоны обживают Дальний Восток


ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 6 ноября

  Ноябрь в Дальневосточном округе России начался с преобладающего влияния антициклонов. На долю атмосферных вихрей приходились лишь крайние восточные районы страны. Но постепенно синоптическая ситуация стала меняться. Накануне в поле повышенного атмосферного давления оставались лишь южные районы округа, а это Забайкалье, Амурская область, южные районы Хабаровского края, Приморье и Сахалин, где погоду определял антициклон с центром над Японскими островами. Осадков здесь не отмечалось, но на Сахалине и Курилах задували сильные ветра, порывы достигали 24 м/с.

Остальную территорию начали обживать циклоны.6 ноября они стали основными дирижерами погоды на Дальнем Востоке. Один из них пришел из Сибири и подчинил своему влиянию большинство районов Якутии, где отмечаются снегопады и метели. Другой, более активный, уже проявил себя неблагоприятной погодой на территории, примыкающей к Охотскому морю, а преодолев Камчатский край, стал виновником снегопадов на полуострове. 6 ноября, продолжая продвигаться на север, циклон облюбовал Чукотский автономный округ. В четверг он принес на северо-восток Дальнего Востока сильный снег, который продолжается и в пятницу, при усилении ветра до 30м/с, метут метели.

Не отличается устойчивостью погода и на юге Дальневосточного округа. В пятницу и в субботу в Бурятии сильный снег, на севере Республики возможен сход снежных лавин, метель, гололедица, снежные заносы, снежный накат, ветер 19-24м/с. На севере Амурской области также снегопады, снежный накат, гололедица. В Забайкальском крае - ветреная погода. / meteonovosti.ru /
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