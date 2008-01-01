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Новости погоды
Проделки вторичного фронта в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 6 ноября
В утренние часы 6 ноября столичный регион пересекал вторичный холодный фронт. Он отметился усиление ветра, в Москве и в Подмосковье до 15м/с, грозой и ливневым дождем, который местами чередовался мелким градом.
Все это продолжалось в течение нескольких минут, а затем вновь проглянуло солнце.
И это сегодня не последний "сюрприз" погоды жителям столичного региона. / meteonovosti.ru /
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