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Проделки вторичного фронта в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 6 ноября



В утренние часы 6 ноября столичный регион пересекал вторичный холодный фронт. Он отметился усиление ветра, в Москве и в Подмосковье до 15м/с, грозой и ливневым дождем, который местами чередовался мелким градом.



Все это продолжалось в течение нескольких минут, а затем вновь проглянуло солнце.



И это сегодня не последний "сюрприз" погоды жителям столичного региона. / meteonovosti.ru /



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