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Новости погоды


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Проделки вторичного фронта в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 6 ноября

  В утренние часы 6 ноября столичный регион пересекал вторичный холодный фронт. Он отметился усиление ветра, в Москве и в Подмосковье до 15м/с, грозой и ливневым дождем, который местами чередовался мелким градом.

Все это продолжалось в течение нескольких минут, а затем вновь проглянуло солнце.

И это сегодня не последний "сюрприз" погоды жителям столичного региона. / meteonovosti.ru /
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