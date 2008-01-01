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Сибирские капризы погоды

ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 6 ноября



Погода континентального климата, которая наблюдается в Сибири, характеризуется резкими переменами. И в текущие дни она это подтвердит.



Из-за усиления влияния антициклона в северных районах Красноярского края, ударили сильные морозы. В сибирском полюсе холода, Эвенкии, в пятницу в ранние утренние часы температура понизилась до -27..-28 градусов. Еще холоднее было в Туруханском районе, здесь столбики термометров и вовсе перебрались за тридцатиградусную отметку. Южные районы Красноярского края, а также Хакасию и Тыву от сильного ночного выхолаживания спасли облака и здесь отмечались морозы небольшие, а в Красноярске температура и вовсе не преодолела нулевую отметку, сохранив положительные значения. Зато шли сильные осадки в виде снега и мокрого снега, сопровождаемы5е порывистым ветром, в горных районах Хакасии он усиливался до 31м/с.



Но уже в ближайшие дни морозы из северных районов Сибири переберутся на восток.



Еще в ночь на воскресенье температура уверенно будет приближаться к отметке в -20 градусов, а в начале следующей недели морозы ослабеют до -4..-9 градусов, в дневные часы температура повысится до 0 и даже до небольших положительных значений. Морозы собьет атлантический циклон. Его центр остановится в низовье Оби, а сибирские просторы будет пересекать теплый атмосферный фронт этого вихря. Среднесуточная температура на следующей неделе на всей территории Сибири ожидается на 8-10 градусов выше нормы, а в северных районах превышение над нормой составит 16 градусов ! / meteonovosti.ru /



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