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Погодные аномалии в Поволжье и на Урале

ИА "Метеоновости" / 11:47 Пятница, 6 ноября



Атлантические циклоны, перемещающиеся по Европейскому северу в западно-восточном направлении, надежно прикрывают южные территории от вторжения холодного воздуха и сюда с юго-западными и западными ветрами поступает очень теплый воздух, что формирует большие положительные аномалии температуры воздуха.



В минувшие сутки на Урале и востоке Поволжья температура воздуха превысила свои многолетние значения на 7-9 градусов. В ряде городов были установлены новые рекорды суточного максимума. Городом-рекордсменом стал Магнитогорск Челябинской области, в котором 5 ноября температура повысилась до +12.1 градуса. Подобного тепла не было здесь с 1961 года, да и то суточный максимум в нем составлял всего лишь +10 градусов. Еще один город отличился: Оренбург. Суточный максимум для 5 ноября теперь составляет +13.9, что на 0.3 градуса выше рекорда 2006 года.



В число рекордсменов попали и ряд населенных пунктов Казахстана, расположенных на западе и юго-западе Республики. Самая высокая температура из них была зафиксирована в городе Актау - +22 градуса, что на 4.1 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 2013 года.



В ближайшие дни очаг аномального тепла будет сдвигаться на восток и займет территорию Сибири, а также восточных областей Казахстана. Но, несмотря на понижение температуры на Урале и в Поволжье, ее среднесуточное значение останется выше нормы, хотя и не на такую большую величину, как вы минувшие сутки. / meteonovosti.ru /



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