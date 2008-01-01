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Новороссийская бора в действии

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 6 ноября



В тех местах, где близкими соседями являются тёплое море и невысокий горный хребет могут наблюдаться сильные ветра. Одним из таких мест на территории России является город Краснодарского края - Новороссийск. Особенностью местности Новороссийска является окружение его горным хребтом Варада. Северо-восточный ветер, попадая в ущелье хребта, может усиливаться до 40-50 м/с, а редко разгоняется и до 100 метров в секунду, обрушивая всю мощь на бедный город. Причём происходит это стремительно. И носит это явление имя: новороссийская бора.



Новороссийская бора - сезонный феномен. Летом ветер "отдыхает". В Новороссийске и окрестностях тепло и уютно. Но ближе к концу осени бора просыпается. Чем ближе к холодам - тем сильнее северо-восточный ветер. Особенно он выражен в ноябре и в марте.



В ноябре текущего года новороссийская бора не заставила себя ждать. В четверг с сохранением в ночь на пятницу ветер в районе Новороссийск усиливался до 26 м/с. В выходные дни сильный северо-восточный ветер (20-25 м/с) сохранится.



Похожее явление, связанное с особенностью местности, наблюдается на территории России и в других местах. Не лишено такого явления знаменитое озеро Байкал. Только этот ветер в здешних местах носит название сарма. Ещё бора наблюдается на севере России: на Новой Земле, где ураганные ветра сочетаются с сильными морозами. / meteonovosti.ru /



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