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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:30 Суббота, 7 ноября

  Предстоящим днем столица и область окажутся на северо-восточной периферии антициклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 749 мм рт ст. На смену холодному воздуху, снова придет тепло. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в послеполуденные часы повысится в Москве до 8..10, по области до 6..11 градусов. Сохранится северо-западный ветер, его скорость составит 5-10 м/с, а местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погода нехарактерная для ноября: среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6-7 градусов, атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормальных значений. Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия являются индифферентными, а погодообусловленные обострения развиваются реже. Стоит лишь отметить, что сезонные особенности: междусуточные перепады температуры, повышенная влажность воздуха могут негативно сказываться на общем состоянии и провоцировать обострения при заболеваниях суставов и органов дыхания. Это те состояния, при которых необходима как плановая профилактика и лечение, так и соблюдение режима труда, отдыха. Комфортная погода, которая наблюдается в уходящей осени, не предъявляет повышенных требований к адаптационным механизмам организма. Следует использовать время для занятий спортом и прогулок на воздухе, это обеспечивает организм кислородом, уменьшает гиподинамию и повышает защитные силы организма. / meteonovosti.ru /
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