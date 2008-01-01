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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:46 Суббота, 7 ноября

  Ноябрь начал свое шествие по Московской земле с теплой погоды. Тепло он сохранит и в субботний день. В ночные часы заморозков не ожидается, а дневная температура повысится до 9..11 градусов. Ее среднесуточное значение превысит норму на 6-7 градусов.

Но еще теплее стояла погода в эти дни в 2013 году. Тогда 7 ноября максимальная температура составила +15 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сегодняшний день.

Но случались в первой декаде ноября и суровые морозы. Более ста лет тому назад, в далеком 1888 году, под утро 7 ноября температура понизилась до -17.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. / meteonovosti.ru /
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