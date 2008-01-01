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Москва во власти сильного ветра

ИА "Метеоновости" / 11:24 Суббота, 7 ноября



Сегодня, 7 ноября, столичный регион оказался в тыловой части циклона, который перемещается по Европейскому Северу. А с юга интенсивно растет гребень антициклона, чей центр расположился над Центральной Европой, что и стало причиной усиления ветра на московской земле.



В 7 часов утра в Москве и ТиНАО повсеместно отмечался ветер в порывах 12-14 м/с, в Подмосковье до 13 м/с.



До конца субботнего дня в столице и Подмосковье сохранится сильный северо-западный ветер местами с порывами 12-17 м/с.



Ветреным будет воскресный день, северо-западный ветер местами окрепнет в порывах 12-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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