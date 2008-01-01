|
|
|
Новости погоды
О тропических циклонах северного полушария
ИА "Метеоновости" / 12:28 Суббота, 7 ноября
В северном полушарии продолжается сезон тропических циклонов. На этот раз их осталось только два.
Один из них на северо-западе Тихого океана тропический шторм "ATSANI", который на грани завершения своей карьеры. Давление в центре растет и на 7 ноября 9 часов утра по московскому времени составляет 1002 гПа, скорость ветра 20 м/с с порывами 30 м/с.
8 ноября тропический шторм станет депрессией.
Совсем по-другому развиваются события с тропическим штормом "ETA". На 6 часов утра по московскому времени 7 ноября он достиг стадии тропическая депрессия с давлением в центре 1002 гПа, скорость ветра составляет 15 м/с с порывами 20 м/с.
Однако, по прогнозам метеорологов, "ETA" может снова стать тропическим штормом на пути к Кубе и Флориде. "ETA" оставил разрушения в Центральной Америке, но теперь готов развернуться и вернуться в теплые воды Карибского моря. В начале новой недели он будет представлять угрозу для полуострова Флорида.7 ноября в 21 час по московскому времени скорость ветра увеличится до 20 м/с с порывами 25 м/с. 9 ноября в 9 часов по московскому времени "ETA" усилится до стадии сильного тропического шторма, скорость ветра вблизи центра возрастет до 28 м/с с порывами 33 м/с.
Сегодня, 7 ноября, с выходом"ETA" проливные дожди, очень сильные ветры и высокий прибой ожидаются в прибрежных районах Кубы. По предварительным расчетам может выпасть 200-300 мм осадков, порывы ветра могут достигать 160 км/час.
Метеорологи рекомендуют внимательно следить за развитием "ETA" жителям юго-западных Багамских островов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.