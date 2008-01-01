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На Байкале зафиксирован ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 7 ноября



В последний рабочий день уходящей недели на Байкал обрушился ураганный ветер. В средней части озера (Иркутская область) ветер в порывах превышал 31 м/с.



6 и ночью 7 ноября в Иркутской области на побережье Байкала ветер усиливался в порывах до ураганного, 34 м/с.



Уже сегодня на озере Байкал ветер заметно ослабеет. В предстоящие сутки Байкал будет находиться в поле повышенного давления, поэтому и сильного ветра не ожидается, тем не менее, порывы местами могут достигать 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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