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Канада утонула в снегу

ИА "Метеоновости" / 12:49 Суббота, 7 ноября



В начале минувшей недели на атлантическую Канаду обрушились сильные снегопады.



В Новой Шотландии и Ньюфаундленде многие дороги оказались непроходимыми из-за гололедицы и слякоти. В наиболее пострадавших районах Ньюфаундленда выпало до 20 см снега, но к 7 часам утра среды в районе Гандера уже было около 30 см осадков.



Погодные условия застали местных жителей врасплох, поскольку общие показатели выпавшего снега были превышены для этого времени.



Первый сильный снегопад в регионе вынудил власти закрыть некоторые школы, а водителей призвали избегать ненужных поездок. / meteonovosti.ru /



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