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Рекорды температуры на Русской равнине

ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 7 ноября



В последний рабочий день уходящей недели погода побаловала жителей северо-западных областей аномальным теплом. В Великих Луках (Псковская область) среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-7 градусов. После полудня в городе был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 6 ноября 11.4, предыдущий рекорд 11.1 градуса продержался более сорока лет, с 1978 года.



Рекордно высокая температура 6 ноября наблюдалась и в Златоусте (Челябинская область), где воздух разогрелся до 11.3, что выше прежнего абсолютного максимума на 1.4 градуса наблюдавшегося в 1938 году. / meteonovosti.ru /



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