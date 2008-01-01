Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
7 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды температуры на Русской равнине


ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 7 ноября

  В последний рабочий день уходящей недели погода побаловала жителей северо-западных областей аномальным теплом. В Великих Луках (Псковская область) среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-7 градусов. После полудня в городе был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 6 ноября 11.4, предыдущий рекорд 11.1 градуса продержался более сорока лет, с 1978 года.

Рекордно высокая температура 6 ноября наблюдалась и в Златоусте (Челябинская область), где воздух разогрелся до 11.3, что выше прежнего абсолютного максимума на 1.4 градуса наблюдавшегося в 1938 году. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+10
Вс.
8 ноя.
+10
Пн.
9 ноя.
+3
Вт.
10 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Тете		 -39
Верхоянск

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Лакнау

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100