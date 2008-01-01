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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:09 Воскресенье, 8 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погода нехарактерная для ноября: среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6-7 градусов, атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормальных значений. Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия являются индифферентными, а погодообусловленные обострения развиваются реже. Стоит лишь отметить, что сезонные особенности: междусуточные перепады температуры, повышенная влажность воздуха могут негативно сказываться на общем состоянии и провоцировать обострения при заболеваниях суставов и органов дыхания. Это те состояния, при которых необходима как плановая профилактика и лечение, так и соблюдение режима труда, отдыха. Комфортная погода, которая наблюдается в уходящей осени, не предъявляет повышенных требований к адаптационным механизмам организма. Следует использовать время для занятий спортом и прогулок на воздухе, это обеспечивает организм кислородом, уменьшает гиподинамию и повышает защитные силы организма. / meteonovosti.ru /



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