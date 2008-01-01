Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
8 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:32 Воскресенье, 8 ноября

  Ноябрь продолжает радовать теплом. Вот и сегодня максимальная температура воздуха в Москве составит 8..10 градусов, но не обойдется без дождей кратковременного характера, которые будут сопровождаться северо-западным умеренным ветром местами с порывами до 15 м/с. Тем не менее, среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 8 градусов.

Но и рекордных значений не ожидается. а потому самая высокая температура 8 ноября +12 градусов так и останется за 1927 годом. Самая низкая температура со значением -18.3 градуса остается в позапрошлом веке, в 1888 году.

Но еще теплее стояла погода в эти дни в 2013 году. Тогда 7 ноября максимальная температура составила +15 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сегодняшний день.

Но случались в первой декаде ноября и суровые морозы. Более ста лет тому назад, в далеком 1888 году, под утро 7 ноября температура понизилась до -17.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

В прошлом, 2019 году, 8 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 3 градуса? ночью было 1.9, днем 4.2 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+10
Пн.
9 ноя.
+4
Вт.
10 ноя.
+3
Ср.
11 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Тете		 -35
Юрты

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Данапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100