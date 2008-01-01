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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:32 Воскресенье, 8 ноября
Ноябрь продолжает радовать теплом. Вот и сегодня максимальная температура воздуха в Москве составит 8..10 градусов, но не обойдется без дождей кратковременного характера, которые будут сопровождаться северо-западным умеренным ветром местами с порывами до 15 м/с. Тем не менее, среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 8 градусов.
Но и рекордных значений не ожидается. а потому самая высокая температура 8 ноября +12 градусов так и останется за 1927 годом. Самая низкая температура со значением -18.3 градуса остается в позапрошлом веке, в 1888 году.
Но еще теплее стояла погода в эти дни в 2013 году. Тогда 7 ноября максимальная температура составила +15 градусов, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сегодняшний день.
Но случались в первой декаде ноября и суровые морозы. Более ста лет тому назад, в далеком 1888 году, под утро 7 ноября температура понизилась до -17.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.
В прошлом, 2019 году, 8 ноября среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 3 градуса? ночью было 1.9, днем 4.2 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /
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